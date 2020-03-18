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تراجع صادرات النفط السعودية 1.1 بالمئة

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 15:58

تراجع صادرات النفط السعودية 1.1 بالمئة
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أظهرت بيانات الشركة النفطية "جودي"، اليوم الأربعاء، هبوط صادرات السعودية من النفط الخام، بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبلغت صادرات المملكة 7.294 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/ يناير، مقابل 7.373 مليون برميل يوميا في كانون الأول /ديسمبر السابق له، ورفعت السعودية صادراتها من النفط خلال الثلاثة الأشهر السابقة لشهر كانون الثاني/ يناير.

والسعودية تعتبر أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثا في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.

وتعتزم السعودية رفع صادرات النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

وأعلنت شركة "أرامكو" الأسبوع الماضي، منتج النفط الرئيس للسعودية، وأكبر شركة منتجة عالميا، أنها سترفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل، من إنتاج بلغ 9.6 ملايين برميل في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأعلنت الشركة لاحقا، زيادة طاقتها القصوى للإنتاج من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليونا.

وجاء ذلك، بعد تفكك اتفاق خفض الإنتاج، إثر رفض روسيا مقترح "أوبك" لخفض كلي للإنتاج بواقع 3.2 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ما أدى إلى انتهاء أطول اتفاق لخفض إنتاج النفط بين منتجي المنظمة، وآخرين مستقلين دام 3 سنوات و3 أشهر.

ويذكر أن "جودي" هي منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الشركة النفطية
#جودي
#السعودية
#هبوط
#النفط الخام

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