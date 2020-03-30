أسعار النفط تواصل تدهورها في الأسواق الآسيوية

عرب ٤٨ /أ ف ب

انهارت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في الأسواق الآسيوية إثر تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفشي فيروس كورونا المتزايد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة بنسبة 5.3% ليصبح سعر البرميل 20 دولارًا، بينما انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5% إلى 23 دولارًا للمرة الأولى منذ عام 2003.

وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيودًا على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس.

وتتدهور أسعار النفط بينما تتخطى حصيلة الوفيات جراء كورونا الثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة.إذ يبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.

ودفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليكون أقل تفاؤلاً بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف نيسان/ أبريل.

ورسم مستشار ترامب بشأن الوباء الطبيب، أنتوني فاوتشي، سيناريو مخيف حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين "مئة ألف إلى مئتي ألف شخص" في البلاد.

كذلك يخوض المنتجون الرئيسيون للنفط مثل السعودية وروسيا حرب أسعار أدت إلى ارتفاع في الاحتياطي وبالتالي انخفاض في الأسعار.

وأما في الأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي.

لكن اعتبر الخبير في مؤسسة "أكسي كور" للخدمات المالية، ستيفن إينيس، أن أسعار النفط مهددة بمزيد من الانخفاض مع امتلاء سعة التخزين بشكل كامل وتأخر الدول المعنية بإيجاد حلول، مضيفا أنه "كلما تأخر ردها، زاد خطر انخفاض جديد في الأسعار".