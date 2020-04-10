أوبك تعلن عن اتفاق لخفض ضخم لإنتاج النفط

توّصلت الدول المصدّرة للنفط الخام فجر اليوم، الجمعة، إلى اتفاق على خفض الإنتاج العالمي للنفط في شهري أيّار/مايو وحزيران/يونيو قدره عشرة ملايين برميل يوميًا، بحسب ما أعلنت أوبك، رسميًا.

والمكسيك هي الدولة الوحيدة التي رفضت المشاركة في قرار التخفيض.

وقالت المنظمة في بيان إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر المقبلين، سيتطلب موافقة مكسيكو ليدخل حيّز التنفيذ.

وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط، بسبب تراجع الطلب وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد بخلل في السوق، حيث كان العرض العالمي كبيرا أساسا، وبلغ مستويات غير مسبوقة مع القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.

وقالت وكالة الأنباء المالية "بلومبيرغ" إن المكسيك وجدت الجهد المطلوب منها مبالغا فيه، بالمقارنة مع دول أخرى.

وقال البيان إنه من المقرر عقد اجتماع جديد في العاشر من حزيران المقبل بالفيديو أيضا "للبت في إجراءات إضافية طالما كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق التوازن في السوق".

وينص الاتفاق أيضا على خفض قدره ستة ملايين برميل يوميا بين كانون الثاني/يناير 2021 ونيسان/أبريل 2022.

والليلة الماضية، مع تعسّر المفاوضات، سجّلت أسعار الخام في الأسواق الآسيوية تراجعات حادّة، إذ انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.3 بالمئة إلى 22.76 دولارًا للبرميل، في حين انخفض سعر مزيج برنت بنسبة 4.1 في المئة إلى 31.48 دولارًا للبرميل.

ودفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السعودية وتركيا إلى التوصل إلى اتفاق لوقف حرب الأسعار التي أثّرت على بلاده، فقد أجرى مكالمة هاتفية ثلاثية "جيدة جدًا"، بحسب إعلانه، ضمّت إليه كلًا من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أعلن إثرها أنّ موسكو والرياض "تقتربان من التوصّل لاتفاق" على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة "إنّهم قريبون من التوصّل لاتّفاق، سنكتشف ذلك قريبًا"، وأضاف "على الأرجح سيعلنون شيئًا ما اليوم أو غدًا، سواء بهذا الاتجاه أو ذاك".

وعن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي والملك السعودي قال ترامب إنّها كانت "محادثة جيدة جدًا".

وكان أحد مستشاري الرئيس الأميركي، دان سكافينو جونيور، قال قبل أقلّ من ساعة من تصريح ترامب، إنّ القادة الثلاثة "ناقشوا اتّفاقًا نفطيًا"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتحاول الدول الرئيسية المنتجة للنفط وفي مقدّمها الدول المنضوية في منظمة أوبك إضافة إلى روسيا التوصّل إلى اتفاق على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود التي انهارت بسبب جائحة كوفيد-19.