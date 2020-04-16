  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

كورونا: مصارف أميركية خصصت مبالغ لتجنب الأزمات

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 15:25

كورونا: مصارف أميركية خصصت مبالغ لتجنب الأزمات
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

خصصت مصارف أميركيّة، أمس الأربعاء، مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمات المحدقة بالاقتصاد الأميركي جراء تفشي وباء كورونا المستجدّ.

وخصصت البنوك التالية؛ "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" مليارات الدولارات لتغطية قروض لأفراد وشركات من المتوقع تعثرها.

وبعثت المصارف الثلاثة رسالة مماثلة لتلك التي أرسلها مصرفا "جاي بي مورغان تشايس" و"ويلز فارغو" سابقًا، للتذكير بأن الأسوأ آتٍ، في فترةِ تفشي الفيروس.

وأعلن رئيس مجلس إدارة "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، لعملاء المصرف خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ماليين، أنه "يأمل في أن يتحسن الوضع لكن يجب الاستعداد للأسوأ". ولفتت المصارف إلى أنه لديها سيولة كافية للصمود أمام الأزمة الصحية الحالية.

وخصص "بنك أوف أميريكا" 4.8 مليار دولار، واعتبرَ أعلى مبلغ منذ 2010، ما يساهم في تراجع أرباحها الصافية 48% إلى 3.5 مليارات في الفصل الأول من السنة، ويتضمن المبلغ ما يقارب مليار دولار لقروض الشركات غير المسددة.

وتراجعت أرباح بنك "سيتي غروب" 46.6% إلى 2.5 مليار دولار بعد تغطية قيمة سبعة مليارات دولار لحالات تخلف عن السداد المرتقبة للعملاء والشركات. وعقّب مديره العام، مايكل كوربات إن "نتائجنا خلال الفصل الأول تأثرت كثيرًا جراء فيروس كورونا المستجد".

ووضع بنك "سيتي غروب" سيناريوهات داخلية مختلفة لتدهور الاقتصاد مع معدل بطالة مفترض يصل إلى 15% وانكماش لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 40%.

وينوي المصرف خفض نفقات التسويق لمواجهة الأزمة بعد تراجع استخدام العملاء لبطاقات الإئتمان 30%.

واضطر بنك "غولدمان ساكس" لتخصيص 937 مليون دولار أي أكثر بأربعة مرات من المبلغ الذي اعتبره ضروريًا قبل عام تحسبا لتخلف بعض العملاء عن السداد، ما يدلّ على فداحة الأضرار.


#المصارف الأميركية
#فيروس كورونا
#الحجر الصحي
#السيولة
#الاقتصاد

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أسعار النفط تسجل ارتفاعا غير مسبوق بعد تراجعها لأدنى مستوى
أسعار النفط تسجل ارتفاعا غير مسبوق بعد تراجعها لأدنى مستوى

2020-04-16

كورونا والصراعات وأسعار النفط تعصف باقتصادات الشرق الأوسط
كورونا والصراعات وأسعار النفط تعصف باقتصادات الشرق الأوسط

2020-04-15

هبوط البورصات الآسيوية والأوروبية رغم نهوض الأميركية
هبوط البورصات الآسيوية والأوروبية رغم نهوض الأميركية

2020-04-15

الأكثر قراءة

خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى

خطة إسرائيلية للانتقال من لجم كورونا إلى "العيش في ظله"

2020-04-15
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق التام مجددا نهاية نيسان

2020-04-15

"غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت"

2020-04-15
الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة

الصحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة أكثر دولة "صدّرت" كورونا للبلاد

2020-04-15
خاص | كورونا في سورية.. بين الإنكار والانفجار

خاص | كورونا في سورية.. بين الإنكار والانفجار

2020-04-15