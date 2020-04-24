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تراجع السياحة العالمية بنسبة 45% خلال عام 2020

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 21:58

تراجع السياحة العالمية بنسبة 45% خلال عام 2020
فلوريدا خلال جائحة كورونا (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

قدّر اجتماع لوزراء السياحة في مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، تراجع السياحة العالمية بنسبة 45 بالمئة خلال العام 2020؛ بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا، جاء ذلك حسب البيان الختامي لاجتماع افتراضي عقده الوزراء برئاسة السعودية، رئيس المجموعة للعام الحالي.

وتوقع الوزراء أن يصل تراجع السياحة العالمية إلى 70 بالمئة في حال تباطؤ جهود تحقيق التعافي حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.

وحسب البيان، فإن المجلس العالمي للسفر والسياحة، قدّر أن ما يقارب 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع السياحة.

وأكد وزراء السياحة التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم للقطاع السياحي. كما أعربوا عن التزامهم بمساعدة الشركات السياحية خاصة المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد أزمة كورونا.

وأشاروا أنهم سيواصلون التنسيق مع السلطات الصحية والأمنية والمعنية بالهجرة للتخفيف من قيود السفر غير المبررة المفروضة على "السفر الضروري".

وتأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية حول العالم بفعل تداعيات تفشي كورونا؛ نتيجة لإغلاق الاقتصادات ووقف حركة السفر والسياحة بين الدول.

وحتى مساء الجمعة، أصاب الفيروس قرابة مليونين و800 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفا، وتعافى ما يزيد على 775 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا كورونا.


#السياحة
#فيروس كورونا
#خسائر

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