كورونا: شركات طيران أميركية تعود للعمل مع تدابير صحية

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت كبرى شركات الطيران الأميركية، أمس الاثنين عن تدابير صحية جديدة لحماية أفراد الطاقم والركاب من فيروس كورونا المستجد، مع بدء عدد من الولايات رفع القيود.

وأفادت خطوط "دلتا" الجوية أنه اعتبارًا من الثلاثاء، سيتعيّن على جميع الموظفين والشركاء ارتداء أقنعة واقية في حال لم يكن بمقدورهم المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وتوقفت رحلات جميع شركات الطيران منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، مع التزام المسافرين المحتملين منازلهم بموجب إجراءات الإغلاق التي فرضت للتخفيف من تفشي الفيروس. وتم تعليق معظم الرحلات عبر الأطلسي بناء على أمر صدر من البيت الأبيض.

وبدأت ولايات أميركية خلال الأيام الأخيرة، عدة بينها جورجيا وتينيسي وتكساس وألاسكا وكولورادو تخفيف القيود على سكانها، وهو ما أثار القلق من احتمال زيادة حركة طيران الركاب في المستقبل القريب.

واتّجهت شركات الطيران كذلك لإلغاء عدة رحلات في الأسابيع الأخيرة لترشيد النفقات، عبر وضع مجموعات أكبر من الركاب على متن الطائرة ذاتها. وتتوافق الأقنعة الإلزامية الواقية لأفراد الطواقم مع توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمنع انتقال عدوى كورونا (كوفيد 19).

وصرّحت متحدثة باسم شركة "دلتا" أنه "نشجّع كذلك بشدّة زبائننا على ارتداء الأقنعة وتوفيرها عند نوافذ بيع التذاكر والبوابات وعلى متن الطائرات".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية "أميريكان أيرلاينز" كذلك أمس الاثنين، أن موظفيها على متن الرحلات الوطنية والإقليمية سيرتدون الأقنعة اعتبارًا من الأول من أيار/ مايو. وإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركة معدّات واقية للركاب.

وأفادت في بيان أنه منذ مطلع أيار/ مايو، ستبدأ "أميريكان أيرلاينز" عملية توزيع معقّمات على شكل مناديل أو جل وأقنعة واقية على الزبائن. وأضافت أن "نطاق ذلك سيتسع ليشمل جميع الرحلات طالما كانت الإمدادات والظروف التشغيلية تسمح بالأمر".

وذكرت بدورها، شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد أيرلاينز" أنه بينما سيكون على جميع أفراد طاقمها ارتداء الأقنعة الواقية على متن الطائرات، إلا أن الأمر لن يكون إلزاميًا بالنسبة للركاب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم شركة "يونايتد أيرلاينز" أنه "نقترح بأن يمتثل الزبائن للتوجيهات الصادرة عن المسؤولين المحليين لديهم وإرشادات مراكز الوقاية التي توصي بتغطية الوجه في الأماكن التي يصعب فيها الالتزام بالتباعد الاجتماعي". وأضاف أن شركته "تتّخذ خطوات إضافية للحث على التباعد الاجتماعي جوا وعلى الأرض".

وأعلنت "أميريكان أيرلاينز" كذلك أنها ستكثّف إجراءاتها للتنظيف والتعقيم اعتبارا من الأسبوع الجاري. وبدأت "يونايتد أيرلاينز" منذ نيسان/ أبريل الجاري بتخصيص المقاعد على الرحلات بشكل تلقائي للمحافظة على التباعد الاجتماعي، بحسب المتحدث.

وقال المتحدث باسم شركة "يونايتد أيرلاينز" أنه "نتوقع تطبيق تغييرات إضافية مؤقتة في سياساتنا بشأن الجلوس في الطائرة وإدخال تعديلات كذلك على عملية الصعود على متن الطائرة".

وستحد "يونايتد أيرلاينز" على وجه الخصوص خاصية اختيار المقاعد وستسمح بصعود أعداد أقل من المسافرين في الوقت ذاته لمنع الازدحام. وستطبق هذه السياسات حتى 31 أيار/مايو.