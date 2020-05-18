  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

رئيس الاحتياطي الفدرالي: أزمة كورونا أخف وطأة من الكساد الكبير

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 10:04

رئيس الاحتياطي الفدرالي: أزمة كورونا أخف وطأة من الكساد الكبير
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، جيروم باول، في مقابلة صحافية أجراها أمس الأحد، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يتسبب بها وباء فيروس كورونا، غير مشابهة للكساد الكبير في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي.

وشدد على أن هناك "اختلافات جوهرية"، بين الأزمتين، متوقعا أن يعاود النمو الارتفاع سريعا رغم معدلات البطالة المرتفعة والركود العميق.

وقال باول خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" حول الكساد الكبير الذي واجهته البلاد خلال الثلاثينات "لا أعتقد أن هذه النتيجة مرجحة"، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان مزدهرا قبل أزمة الوباء والمصارف بحال جيدة كما أن "استجابة السلطات كانت متناسبة".

لكنه توقع أن تصل ذروة معدل البطالة إلى 20 أو 25 بالمئة، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفصل الثاني "بسهولة بنحو 20 أو 30 بالمئة".

وبعيداً عن المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، أشار باول إلى أن الأهم الآن هو السيطرة على الوباء، في ظل غياب لقاح أو علاج مثبت.

والجدل محتدم في الولايات المتحدة بين مؤيدي فتح سريع للاقتصاد ومن يفضلون فتحا بطيئا ومدروسا لتفادي موجة إصابات ثانية.

وأوضح باول "الأمر الأهم في الوقت الحالي هي المؤشرات الطبية وانتشار الفيروس وكل ما يرتبط بذلك"، كما تدابير التباعد الاجتماعي.

ورأى أن تلك المؤشرات هي شروط ضرورية لإتاحة إطلاق عجلة الاقتصاد من جديد "ونعتقد أن تلك ستكون الحال خلال الفصل الثالث" من العام.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الولايات المتحدة
#فيروس كورونا
#الاحتياطي الفدرالي

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتصادات الخليج تمثل "لغزا" للمستثمرين وسط الأزمات الحالية
اقتصادات الخليج تمثل "لغزا" للمستثمرين وسط الأزمات الحالية

2020-05-18

الصين ترد على القيود الأميركية معتبرة إياها انتهاكا لمبادئ السوق
الصين ترد على القيود الأميركية معتبرة إياها انتهاكا لمبادئ السوق

2020-05-17

التوتر التجاري الصيني الأميركي يدخل مرحلة جديدة
التوتر التجاري الصيني الأميركي يدخل مرحلة جديدة

2020-05-17

الأكثر قراءة

نتنياهو:

نتنياهو: "حان الوقت لفرض السيادة على الضفة الغربية"

2020-05-17
العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في بيته في هرتسيليا

العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في بيته في هرتسيليا

2020-05-17
قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار

قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2020-05-17
الأردن نقل تحذيرات من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

الأردن نقل تحذيرات من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

2020-05-17
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-17