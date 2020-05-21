الجزائر تقر بناء مولدات طاقة شمسيّة بتكلفة 3 مليارات

ذكرت الحكومة الجزائريّة اليوم، الخميس، أنها تعتزم بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة تقديرية تتراوح بين 3.2 و3.6 مليار دولار للوفاء بالطلب المحلي المتزايد على الكهرباء ولبيعها للخارج.

وكثيرا ما شددت الجزائر، وهي عضو بمنظمة أوبك ومورد كبير للغاز لأوروبا، على الحاجة لتدشين مشروعات طاقة متجددة لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الغاز للتصدير.

وتستخدم الجزائر الغاز حاليا لتوليد 98 في المئة من مجمل إنتاجها من الكهرباء، وتحرص على زيادة صادراتها من النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وتمثل الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية الاثنين بالمئة المتبقية.

وقال مكتب رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، على موقعه الإلكتروني في أعقاب اجتماع للحكومة إن إجمالي طاقة إنتاج مشروعات الطاقة الشمسية المزمعة سيبلغ أربعة آلاف ميجاوات.

وأضاف في بيان "إنجاز هذا المشروع وعلاوة على تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، من شأنه أن يسمح للبلاد بالتموقع في السوق الدولية".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن الجهة الخارجية التي ستباع لها الكهرباء أو حجم إسهام المحطات المقترحة في الإمدادات المحلية.

وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد انخفاض كبير في إيرادات الطاقة، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وتأجيل مشروعات استثمارية مقررة في قطاعات منها النفط والغاز.

لكن السلطات أعلنت عن خطط لطلب قروض أجنبية في 2020 للمرة الأولى منذ سنوات لتمويل ما تصفه ”بالمشروعات الاستراتيجية“.