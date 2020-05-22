موظفو "فيسبوك" سيعملون من المنزل بشكل دائم خلال سنوات

تعمل شركة "فيسبوك" على تحديث نظام العمل بحيث يتمكّن نصف الموظّفين فيها من العمل من منازلهم بشكل دائم في غضون سنوات قليلة، وفق ما أعلنه مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، مارك زوكربرغ، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر موجه إلى موظفي شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم.

وأكد رئيس "فيسبوك" التي كانت توظف 45 ألف شخص في العالم نهاية العام 2019، أنها "ستكون أكثر شركات العالم تقدما على صعيد العمل عن بعد" وأنّ نصف العاملين فيها سيتمكنون من العمل من منازلهم بشكل دائم في غضون خمس إلى عشر سنوات.

وكان زوكربرغ أعلن نهاية نيسان/ أبريل نيته توظيف عشرة آلاف شخص إضافي بسبب التغيرات في المجتمع المرتبطة بوباء كوفيد-19 التي توفر فرصا وأسواقا ينبغي المحافظة أو الاستحواذ عليها. إلا أن الأجراء الجدد الذين سيجري بعضهم مقابلات توظيف عبر الإنترنت فقط، سينضمون إلى بيئة متغيرة من دون إمكانية لعودة الوضع إلى طبيعته سريعا.

وقال زوكربرغ "أود التشديد على أن كوفيد-19 لن يختفي قبل فترة طويلة" عارضا بعض العبر المستخلصة وخطته لتنظيم العمل في الشركة الأميركية. وسبق لشبكة "فيسبوك" التي يعمل 95 في المئة من موظفيها عن بعد راهنا، أن أعلنت قبل فترة قصيرة أن العاملين لديها سيستمرون في غالبيتهم بالعمل من منازلهم حتى نهاية السنة الحالية.

ولن تنظم الشركة أي حدث يجمع أكثر من 50 شخصا حتى تموز/ يوليو 2021 على أقرب تقدير. وتظهر دراسة داخلية أن أكثر من 50 في المئة من الموظفين يعتبرون أنهم أكثر إنتاجية من خلال العمل عن بعد فيما أعرب 20 إلى 40 في المئة عن اهتمامهم بإمكانية العمل عن بعد بشكل دائم. لكن نصف الموظفين يتمنون العودة إلى مكاتبهم في أقرب فرصة ممكنة.

وعرض زوكربرغ بعض إيجابيات العمل عن بعد، ومنها مساواة أكبر في الفرص على صعيد المسيرة المهنية وعمليات توظيف أكثر تنوعا على الصعيد الجغرافي وعلى صعيد الاقتصاد في الإنفاق على المنشآت والأجور (التي ستكيف بحسب مكان الإقامة) والاحتفاظ بموظفين يضطرون أحيانا إلى تغيير مكان إقامتهم لأسباب شخصية.