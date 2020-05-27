بنك "مورغان ستانلي": سعر برميل النفط سيرتفع نحو 35 دولارا

توقع بنك الاستثمار "مورغان ستانلي"، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر برميل حاكم برنت إلى متوسط 35 دولارا خلال الربع الثالث من العام الجاري، صعودا من 30 دولارا في الربع الثاني.

وقال البنك "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية، مساء السبت الماضي، إن الأسعار ستواصل صعودها في الربع الأخير 2020، لتبلغ 40 دولارا للبرميل.

وتأثرت أسعار النفط الخام بشدة من تراجع الطلب العالمي، الناتج عن قيود عالمية على التنقل والإنتاج، دفع إلى هبوط الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، أفضى إلى حدوث تخمة عالمية في المعروض.

والشهر الماضي، هبطت عقود خام برنت إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، قبل أن تبدأ بالصعود خلال الشهر الجاري، مدفوعة بتنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج، واستئناف الأنشطة الاقتصادية عالميا.

وقال البنك إن تقديراته تشير إلى أن تراجعا في المعروض العالمي يبلغ 4 - 6 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 2019، خلال الربع الأخير 2020، بينما قالت (أوبك)، إن الطلب على الخام في أبريل تراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا.