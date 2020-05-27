  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

بنك "مورغان ستانلي": سعر برميل النفط سيرتفع نحو 35 دولارا

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 09:47

بنك "مورغان ستانلي": سعر برميل النفط سيرتفع نحو 35 دولارا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

توقع بنك الاستثمار "مورغان ستانلي"، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر برميل حاكم برنت إلى متوسط 35 دولارا خلال الربع الثالث من العام الجاري، صعودا من 30 دولارا في الربع الثاني.

وقال البنك "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية، مساء السبت الماضي، إن الأسعار ستواصل صعودها في الربع الأخير 2020، لتبلغ 40 دولارا للبرميل.

وتأثرت أسعار النفط الخام بشدة من تراجع الطلب العالمي، الناتج عن قيود عالمية على التنقل والإنتاج، دفع إلى هبوط الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، أفضى إلى حدوث تخمة عالمية في المعروض.

والشهر الماضي، هبطت عقود خام برنت إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، قبل أن تبدأ بالصعود خلال الشهر الجاري، مدفوعة بتنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج، واستئناف الأنشطة الاقتصادية عالميا.

وقال البنك إن تقديراته تشير إلى أن تراجعا في المعروض العالمي يبلغ 4 - 6 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 2019، خلال الربع الأخير 2020، بينما قالت (أوبك)، إن الطلب على الخام في أبريل تراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#اقتصاد
#أسعار النفط
#البرميل
#ارتفاع

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

موريتانيا تطالب بشطب مديونية أفريقيا... لمواجهة كورونا
موريتانيا تطالب بشطب مديونية أفريقيا... لمواجهة كورونا

2020-05-26

التوتر الأميركي الصيني بشأن هونغ كونغ يرفع الدولار
التوتر الأميركي الصيني بشأن هونغ كونغ يرفع الدولار

2020-05-25

توازن في أسعار النفط وسط ترقب التوتر الصيني الأميركي المتصاعد
توازن في أسعار النفط وسط ترقب التوتر الصيني الأميركي المتصاعد

2020-05-25

الأكثر قراءة

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

2020-05-26
فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

2020-05-26
نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

2020-05-26
الأجهزة الأمنية تحذّر من

الأجهزة الأمنية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم

2020-05-26

"تنوفا" تدخل حيّز التنفيذ؛ وغانتس: التوتر في غزة سيطول

2020-05-26