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أسعار النفط مستقرة في أعلى مستوياتها منذ ثلاثة شهور

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 11:42

أسعار النفط مستقرة في أعلى مستوياتها منذ ثلاثة شهور
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

استقرت أسعار النفط الخام تعاملاتها الأسبوعية، اليوم الإثنين، قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور، مدفوعة بظهور مؤشرات زيادة الطلب وفتح تدريجي لاقتصادات عالمية بعد تعليق نتيجة جائحة كورونا.

وصعدت أسعار النفط اليوم، إلى أعلى مستوى منذ تداولات 9 آذار/ مارس الماضي، في انتظار اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يعقد في 9 حزيران/ يونيو الجاري، يتخلله اجتماع لتحالف (أوبك+).

وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آب/ أغسطس، بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المئة أو سنتا واحدا إلى 37.83 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تموز/ يوليو بنسبة 0.06 في المئة أو سنتين اثنين إلى 35.47 دولارا للبرميل.

وبدأ تنفيذ اتفاق تحالف (أوبك+) بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، يظهر على الأسواق العالمية التي سجلت تراجعات في مخزونات الخام العالمية، كانت راكمتها خلال أبريل الماضي، مع هبوط سعر برميل برنت لمتوسط 15 دولارا للبرميل.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#اقتصاد
#أسعار النفط
#استقرار

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