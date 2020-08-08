أطفال غزة يستقبلون عامهم الدراسي وسط إجراءات وقائية

بدأ صباح اليوم، السبت، العام الدراسي الجديد (2020-2021) في قطاع غزة، وسط إجراءات وقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء افتتاح العام الدراسي، بعد نحو 5 أشهر من إغلاق أبواب المدارس، بسبب أزمة كورونا، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نهاية العام الدراسي الماضي، على تقنية التعليم الإلكتروني.

وفي آذار/ مارس الماضي، أغلقت المدراس أبوابها ضمن الجهود الحكومية لمكافحة "كورونا".

وتوجّه آلاف الطلبة صباح اليوم إلى مقاعدهم في المدارس سواء الحكومية، أو التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

والجمعة، أنهت الوزارة، بالتعاون مع عدة جهات، تعقيم كامل مدارسها استعداداً لبدء العام الدراسي. وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن التعقيم "يأتي لتوفير البيئة الآمنة والمناسبة للطلبة، والوقاية من مختلف الأمراض، بما فيها فيروس كورونا".

ومن المقرر أن توفّر الوزارة، وفق البيان، أدوات "تعقيم، وتنظيف متنوعة، لاستخدامها بشكل دوري في المدارس، خلال السنة الدراسية الجديدة".

كما ستطلق الوزارة، "برنامجا توعويا يستهدف العاملين بالسلك التعليمي، والطلبة، لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض".

ونهاية تموز/ يوليو الماضي، قررت الوزارة تخصيص الشهر الأول لـ"التعليم الاستدراكي"، وتخفيض عدد ساعات الدوام فيه وحصصه الدراسية، ليتم استكمال العملية التعليمية في الشهور اللاحقة، وفق سيناريوهات وضعتها الوزارة في ظل جائحة كورونا.

وبحسب الوزارة، فإن "السيناريو الأول يعتمد على الدوام الطبيعي، والثاني دوام جزئي، والثالث وقف الدوام، إذ وضعت الوزارة مخططات لاستمرار التعليم، والتكيف مع أي سيناريو بشكل سلس".

وحتى السبت، سجلت فلسطين 17 ألفا و948 إصابة بكورونا، بينها 97 وفاة، و9543 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية، حسب وزارة الصحة.

وعلى خلاف الضفة الغربية، لم يتفش كورونا في قطاع غزة، فيما تنحصر الإصابات فيه داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد المصابين بالفيروس في القطاع بلغ 78، تعافى منهم 70، وتوفي شخص واحد.