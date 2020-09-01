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انخفاض التضخم في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 سنوات وارتفاع البطالة

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 21:17

انخفاض التضخم في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 سنوات وارتفاع البطالة
توضيحية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

انخفض التضخم في منطقة اليورو في آب/ أغسطس الماضي، للمرة الأولى منذ أيار/ مايو 2016، بينما ارتفعت نسبة البطالة في تموز/ يوليو في منطقة اليورو، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

واستقر التضخم في آب/ أغسطس، عند -0,2 بالمئة مقابل 0,4 بالمئة في تموز/ يوليو، وفقًا لأول تقدير ليوروستات.

ويعد ذلك أقل بكثير من أهداف البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتقد أن التضخم القريب من 2 بالمئة هو الأمثل لنمو اقتصاد سليم.

على صعيد فرص العمل، لا تبدو الأخبار جيدة أيضا بعد تدابير الاحتواء التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد، الذي يجهد من أجل استئناف نشاطه.

وهكذا، بلغ معدل البطالة في تموز/ يوليو 7,9 بالمئة ، مقابل 7,7 بالمئة في حزيران/ يونيو بحسب يوروستات الذي يؤكد أن طريقة حسابه لا تعكس بالكامل عواقب العزل.

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#منطقة اليورو
#الاتحاد الأوروبي
#مكتب الإحصاء الأوروبي

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