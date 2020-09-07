  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الدول العربية قد تفقد 6 ملايين وظيفة بسبب كورونا

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 22:15

الدول العربية قد تفقد 6 ملايين وظيفة بسبب كورونا
عامل في لبنان قبل يومين (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت دراسة بحثية أصدرها صندوق النقد العربي، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تخسر اقتصادات الدول العربية حوالي 6 ملايين وظيفة في 2020، تحت ضغوط تفشي جائحة كورونا، وأوضحت الدراسة أن قدر النمو المطلوب لخلق وظائف جديدة يحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة كحد أدنى.

وجاءت الدراسة تحت عنوان "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية".

وفقا للدراسة، يتوقع أن تنكمش الاقتصاديات العربية بمعدل 4 بالمائة في 2020، وعليه "من المتوقع فقدان المنطقة العربية في عام 2020 حوالي 6 ملايين وظيفة"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الدراسة إن فقدان هذا الكم من الوظائف من شأنه زيادة معدل البطالة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقارنة بالمستويات المُسجلة قبل الجائحة.

وقدّر الصندوق أن خلق وظائف جديدة بما يكفي لتقليص معدل البطالة في المنطقة العربية يحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة كحد أدنى.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#صندوق النقد العربي
#اقتصادات الدول العربية
#الدول العربية
#النمو

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البنك الدولي يلغي قرضًا لبنانيًا
البنك الدولي يلغي قرضًا لبنانيًا

2020-09-05

النفط يهبط 3% بسبب انخفاض الطلب
النفط يهبط 3% بسبب انخفاض الطلب

2020-09-04

بورصة العرب: الخليجيّة تحصد المكاسب والمصريّة تواصل خسارتها
بورصة العرب: الخليجيّة تحصد المكاسب والمصريّة تواصل خسارتها

2020-09-03

الأكثر قراءة

إغلاق ليلي وبالمؤسسات التعليمية في 40 بلدة حمراء

إغلاق ليلي وبالمؤسسات التعليمية في 40 بلدة حمراء

2020-09-06
وزارة الصحة وإعلامها العربي: قصّة فشل

وزارة الصحة وإعلامها العربي: قصّة فشل

2020-09-06
إسرائيل رفضت الاعتراف بكوسوفو لمنع سابقة تجاه فلسطين

إسرائيل رفضت الاعتراف بكوسوفو لمنع سابقة تجاه فلسطين

2020-09-06
غمزو يطالب بفرض إغلاق على 10 مدن

غمزو يطالب بفرض إغلاق على 10 مدن "حمراء ساطعة"

2020-09-06
الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا اليوم و1493 إصابة جديدة أمس

الصحة الإسرائيلية: وفاتان بكورونا اليوم و1493 إصابة جديدة أمس

2020-09-06