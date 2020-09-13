  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

انخفاض صادرات النفط الإيرانيّة إلى 20 مليون دولار آخر 8 سنوات

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 14:49

انخفاض صادرات النفط الإيرانيّة إلى 20 مليون دولار آخر 8 سنوات
ناقلات إيرانية (أرشيفية "أ ب")
عرب ٤٨ / الأناضول

انخفضت عائدات صادرات النفط في إيران من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة، وفقا لأقوال الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

ولفت في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، أن بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم.

وأضاف أنه بينما كانت فيه عائدات إيران النفطية 120 مليار دولار عام 2011، انخفضت إلى 20 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها المجتمع الإيراني.

وشدد روحاني على زيادة التركيز على الإنتاج المحلي في بلاده، مبينا في الوقت ذاته أن مواصلة العيش صعبة للغاية بدون إقامة علاقات مع دول العالم.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من انهيار بفعل العقوبات الأميركية على طهران، زادت وتيرته مؤخرا جراء وباء كورونا.

وتسببت العقوبات الأميركية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ3.85 ملايين قبل العقوبات وفق بيانات "أوبك"، فيما تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا.

وقلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عدد من الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#روحاني
#إيران
#صادرات النفط

حوارات

أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ محمد: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"إيكيا" تعتزم افتتاح أول متجرٍ للأثاث المستعمل
"إيكيا" تعتزم افتتاح أول متجرٍ للأثاث المستعمل

2020-09-12

اقتصاد كورونا: أوروبا تواصل ضخها للأموال وبريطانيا تتعافى وتوقعات بالانكماش بروسيا
اقتصاد كورونا: أوروبا تواصل ضخها للأموال وبريطانيا تتعافى وتوقعات بالانكماش بروسيا

2020-09-11

بعد حريق مرفأ بيروت: "النقد الدولي" مستعد لـ"مضاعفة جهوده"
بعد حريق مرفأ بيروت: "النقد الدولي" مستعد لـ"مضاعفة جهوده"

2020-09-10

الأكثر قراءة

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق

نتنياهو وترامب يُعلنان عن اتفاق "سلام" إسرائيلي بحرينيّ

2020-09-12
القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع

القيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع "الفوري" عن التطبيع مع إسرائيل؛ نسف للمبادرة العربية

2020-09-12
انتهاء التهافت على التطبيع؟

انتهاء التهافت على التطبيع؟

2020-09-12
السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

السلطة الفلسطينيّة تدرس تعليق عضويتها في الجامعة العربية

2020-09-12
عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

2020-09-12