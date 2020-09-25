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هل ستحلق طائرات "بوينغ 737 ماكس" مجددًا؟

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 23:40

هل ستحلق طائرات "بوينغ 737 ماكس" مجددًا؟
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

كشف المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، باتريك كاي، اليوم الجمعة، أنه قد يُسمح لطراز "بوينغ 737 ماكس" الممنوع من التحليق منذ 18 شهرا على إثر حادثتي تحطّم أودتا بحياة نحو 350 شخصا، بالطيران مجددا في الأجواء الأوروبية "بنهاية العام" الحالي.

والطراز ممنوع من التحليق منذ آذار/ مارس 2019 إثر تحطّم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية ومصرع 157 شخصا كانوا على متنها، في كارثة وقعت بعد بضعة أشهر من تحطم طائرة من نفس الطراز تملكها شركة "ليون إير" أدت ايضا الى مقتل 189 شخصا.

وقال المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "للمرة الأولى في غضون عام ونصف، أرى أننا في المدى المنظور أمام انتهاء العمل على طراز ماكس". وتابع كاي "بدأنا ننظر في كيفية إعادة طراز ماكس إلى الخدمة بحلول نهاية العام".

وفي مطلع أيلول/سبتمبر أجرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران رحلات جوية للتأكد من سلامة الطراز، وذلك عقب اختبارات أجرتها هيئة الطيران الفدرالية الأميركية في تموز/يوليو.

لكن يبقى على الطراز تخطي عقبات عدة بينها تدريب الطيارين قبل أن تسمح السلطات للطائرة بالتحليق.

وجاء في بيان لبوينغ "نواصل اتّباع توجيهات الهيئات التنظيمية العالمية حول المسار الذي وضعته من أجل عودة آمنة لطراز 737 ماكس إلى الخدمة التجارية". وتابع البيان "نقدّر التدقيق المفصّل الذي تجريه الهيئات التنظيمية عن وجه حق في كل خطوة من مراجعتها وهي ستحدد الإطار الزمني للعودة إلى الخدمة".

وتحدّث كاي عن إذن "شبه متزامن" أصدرتاه الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وهيئة الطيران الفدرالية الأميركية، لكنه أكد أن استئناف الرحلات الجوية لطراز 737 ماكس يتوقف على قرار الدول وشركات الطيران.

ووصف تقرير للكونغرس نُشر في وقت سابق من الشهر الحالي حادثتي التحطّم بأنهما "تتويج مروّع لسلسلة افتراضات تقنية خاطئة لمهندسي بوينغ، وانعدام الشفافية من جانب إدارة بوينغ، ورقابة غير كافية على نحو صارخ من قبل هيئة الطيران الفدرالية الأميركية".

وقال كاي إن سماح الهيئات التنظيمية الصينية للطراز بالتحليق مجددا سيتطلب "بالتأكيد" وقتا أطول بما أنها لم تقرر بعد استئناف الرحلات الجوية التجريبية. وأكد كاي أن التدريبات التي اقترحتها بوينغ لتكييف الطواقم مع التدابير الجديدة وخضع لها الطيارون في مطار غاتويك في لندن جرت على نحو جيد.

وعصر الجمعة ارتفعت أسهم بوينغ في بورصة وول ستريت بـ3.1 بالمئة في الساعتين الأوليين من جلسة التداول، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بشكل طفيف.

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#بوينغ
#الوكالة الأوروبية
#طيران

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