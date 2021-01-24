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طرح ورقة نقدية هي الأكبر في سورية

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 19:46

طرح ورقة نقدية هي الأكبر في سورية
الورقة النقدية السورية الجديدة (فيسبوك)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن مصرف سورية المركزي، اليوم الأحد، عن طرح ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن، في الوقت الذي تخيم فيه أزمة اقتصادية ومعيشية منذ بدء النزاع قبل نحو 10 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي صورة الفئة الجديدة وعليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعلم، إلى جانب لوحة جدراية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية؛ وسيبدأ الأحد التعامل بالورقة النقدية الجديدة.

وأعلن المصرف المركزي اليوم على صفحته على فيسبوك أن "الوقت قد أصبح ملائما وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة"، التي طبعها قبل عامين.

وأوضح أن طرح الفئة الجديدة جاء "بناء على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي".

وعدد أسباب عدة بينها "مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، فضلا عن "التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار".

ويأتي قرار المصرف المركزي، بعد 3 سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة عليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتشهد سورية منذ بدء النزاع فيها في 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الليرة السورية تراجعا حادا خلال سنوات النزاع، إذ كان الدولار الأميركي يساوي 48 ليرة سورية، فيما بات اليوم يعادل 1256 ليرة وفق السعر الرسمي، ونحو 2900 ليرة وفق سعر السوق الموازي.

وتساوي الورقة النقدية الجديدة نحو 4 دولارات وفق السعر الرسمي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سورية
#خمسة آلاف ليرة
#الأزمة السورية
#ورقة نقدية
#المصرف السوري

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