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العالم خسر 255 مليون وظيفة عمل كاملة خلال عام 2020

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 15:18

العالم خسر 255 مليون وظيفة عمل كاملة خلال عام 2020
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أدى فيروس كورونا خلال عام 2020 إلى"أضرار بالغة" في قطاع الوظائف مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة، بحسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السابع، المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال إنه في عام 2020 "تمت خسارة 8,8% من ساعات العمل في العالم (مقارنة مع الفصل الرابع عام 2019) ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل" أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009.

أما على مستوى البلاد، أفادت مصلحة التشغيل الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن 153 ألف طالب عمل جديد تسجلوا لدى مكاتب التشغيل منذ بداية الإغلاق الحالي، في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منهم 2842 شخصا تسجلوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب خلال الإغلاق الحالي 123112 طالب عمل، وبينهم 80.5% من الذين تسجلوا في مصلحة التشغيل في الشهر الأخير، وخلال الساعات الأخيرة، تم تسجيل 1021 شخصا في مكاتب التشغيل فصلوا أو قدموا استقالتهم من أماكن العمل.

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#فيروس كورونا
#بطالة
#عاطلون عن العمل
#ظروف اقتصادية صعبة

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