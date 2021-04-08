البورصة الخليجيّة تشهد ارتفاعًا في نهاية الأسبوع

أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة في تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، فيما استقر مؤشر السوق السعودية، رغم تراجع أسعار النفط شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

وبحلول ساعات بعد الظهيرة، انخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران، 18 سنتا أو بنسبة 0.28 بالمئة، إلى 62.98 دولارا للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم مايو/أيار، 27 سنتا أو بنسبة 0.45 بالمئة، إلى 59.5 دولار للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية التعاملات مستقرا عند 10012 نقطة؛ إذ عادلت مكاسب الأسهم النفطية خسائر البنوك.

وزاد سهما "أرامكو" و"سابك" بنسبة 0.42 بالمئة و0.69 بالمئة على الترتيب، ونزل سهما بنكي السعودي الفرنسي والسعودي البريطاني بنسبة 1.89 بالمئة و0.88 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.92 بالمئة إلى 2582.87 نقطة، بعدما ارتفع سهما بنك الإمارات دبي الوطني و"إعمار" العقارية بنسبة 2.19 بالمئة و1.67 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.43 بالمئة إلى 6059 نقطة، وارتفعت أسهم بنوك أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.84 بالمئة و0.5 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب.

وصعد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 1.14 بالمئة إلى 6504.49 نقطة؛ بفضل مكاسب قوية لقطاع العقارات بقيادة سهما "الديرة" و"سنام"، اللذان ارتفعا بنسبة 50.45 بالمئة و18.35 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.41 بالمئة إلى 10541.53 نقطة، وقاد المكاسب سهما "استثمار القابضة" و"إزدان القابضة"، مرتفعين بنسبة 8.11 بالمئة و7.27 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.15 بالمئة إلى 3708.88 نقطة، وقاد الخسائر سهم البنك الوطني العماني منخفضا بنسبة 2.56 بالمئة.

وأغلق مؤشر البحرين تعاملات الجلسة دون تغيير عند 1454.21 نقطة، واقتصر الارتفاع على سهمين فقط، هما "ألبا" لصناعة الألمنيوم والبنك الأهلي المتحد، اللذان زادا بنسبة 0.96 بالمئة و0.15 بالمئة على الترتيب.