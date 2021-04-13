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"بيتكوين" تتجاوز أعلى مستوى لها.. 62 ألف دولار للعملة الواحدة

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 12:43

"بيتكوين" تتجاوز أعلى مستوى لها.. 62 ألف دولار للعملة الواحدة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

تجاوزت قيمة عملة "بتكوين" الرقمية الـ62 ألف دولار، اليوم الثلاثاء، محطمة المستوى الأعلى لها، في وقت تستعد شركة "كوين بيز" لتداول العملات الرقمية طرح أسهمها في بورصة "وول ستريت".

وسجّل بتكوين 62,377 دولارا، محققا ارتفاعا كبيرا نسبته 114% منذ مطلع العام.

ووجد المستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات سريعة العائد، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار منذ الربع الأخير 2020.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وشهدت عملة "بيتكوين" منذ أواخر كانون الثاني/ يناير 2021 (عندما كان سعرها على مستوى الـ32 ألف دولار) ارتفاعا غير مسبوق على مدى أربعة أسابيع متتالية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بقرابة الضعفين خلال شباط/ فبراير 2021.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بيتكوين
#عملة رقمية
#ارتفاع قيمة
#bitcoin

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