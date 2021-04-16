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في ظل ارتفاعه المتواصل: مكاسب النفط الأسبوعيّة بلغت 7 بالمئة

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 16:42

في ظل ارتفاعه المتواصل: مكاسب النفط الأسبوعيّة بلغت 7 بالمئة
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7 بالمئة، بفضل عدة عوامل دعم أبرزها بشائر تعاف اقتصادي يتوقع أن يرفع الطلب العالمي على الخام.

وبحلول ساعات المساء، كانت عقود خام برنت القياسي، تسلم حزيران/ يونيو، تتداول عند 67.0.6 دولار للبرميل، بارتفاع 12 سنتا أو بنسبة 0.18 بالمئة.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أيار/ مايو، عند 63.48 دولار للبرميل، مع زيادة طفيفة بسنتين أو 0.03 بالمئة.

وفي وقت سابق من تعاملات الجمعة، صعد الخامان القياسيان بأكثر من نصف بالمئة، وهما عند أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وبدأ الخام موجة صعود منذ نهاية مارس/آذار إثر اطلاق خطة تحفيز أمريكية ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار، تزامنا مع تسريع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتسارعت مكاسب الخام بعد أن رفع صندوق النقد الدولي، أواخر نيسان/ أبريل، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021، تلى ذلك رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط.

والأربعاء، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا حادا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة لثاني أسبوع على التوالي، ما تسبب بقفزة في أسعار الخام تجاوزت 5 بالمئة في يوم واحد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النفط
#أسعار
#مكاسب

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