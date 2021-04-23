  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

السعودية تمنع استيراد الخضراوات والفواكه اللبنانيّة جراء تفشي المخدرات

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 16:43

السعودية تمنع استيراد الخضراوات والفواكه اللبنانيّة جراء تفشي المخدرات
بقالة لبنانيّة (أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، اعتبارا من الأحد القادم؛ جراء استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، وفق بيان للداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن القرار جاء "انطلاقا من التزامات المملكة وفقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها".

وأضافت الوزارة أن "الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية.. وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.. وأبرزها إرساليات الخضروات والفواكه".

وقال البيان: "نظرا لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم؛ فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الأحد".

وأكدت الداخلية السعودية أن القرار سيبقى نافذا "إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة".

وقالت الوزارة في بيانها إنها "ستستمر بمتابعة ورصد إرساليات المنتجات الأخرى القادمة من لبنان؛ للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاهها"، حال استخدامها في تهريب المخدرات.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#السعودية
#لبنان
#المخدرات

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار البنزين في مصر بنسبة 4%
ارتفاع أسعار البنزين في مصر بنسبة 4%

2021-04-23

بورصة الخليج: صعود جماعي مع استمرار مكاسب النفط
بورصة الخليج: صعود جماعي مع استمرار مكاسب النفط

2021-04-22

"الخزانة الأميركيّة" تتراجع عن اتهامها لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بعملتيهما
"الخزانة الأميركيّة" تتراجع عن اتهامها لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بعملتيهما

2021-04-16

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

2021-04-22
أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس

أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس

2021-04-22
مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه

مسؤول إيرانيّ: ما حدث جنوب إسرائيل لا يمكن كتمانه

2021-04-22
مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

مقتل شاب من النقب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

2021-04-22
تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

تعتيم وبيانات إسرائيلية متناقضة بعد الإخفاق باعتراض صاروخ سوري

2021-04-22