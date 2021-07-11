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واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 11:45

واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات كورونا للانتعاش الاقتصادي
مقهى (أ ب)
عرب ٤٨

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأحد، في البندقية إن واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحافي "نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى".

وأضافت "تشكل المتحورات تهديدا للعالم بأسره" داعية "إلى العمل معا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70% من سكان العالم العام المقبل".

وعلى صعيد اللقحات رأت يلين "علينا بذل المزيد وأن نكون أكثر فاعلية".

والسبت، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في البندقية من "الأخطار" التي يطرحها "تفشي متحورات جديدة من كوفيد-19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح" على انتعاش الاقتصاد العالمي.

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي "قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح" في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي بأن الأزمة لم تنته بعد.

وتستمر متحورة دلتا الشديدة العدوى بالتأثير على انتعاش النشاط الاقتصادي في العالم بأثره. وهي تسببت ببؤر وبائية في آسيا وأفريقيا وبارتفاع في الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#تهديد للانتعاش الاقتصادي

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