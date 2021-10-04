  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

تعليق التداول بأسهم "إيفرغراند" ومخاوف من أزمة اقتصادية صينية

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 09:51

تعليق التداول بأسهم "إيفرغراند" ومخاوف من أزمة اقتصادية صينية
هونغ كونغ (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

علّقت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند"، الإثنين، التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ دون أن توضح أسباب هذه الخطوة.

وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80% منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس.

وقالت الشركة في بيان "سيتم وقف التداول بأسهم مجموعة إيفرغارند الصينية" في بورصة هونغ كونغ، مضيفة أنه "بناء على ذلك سيتم أيضا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه".

لكن لم يتم تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة والتي ألغت الأسبوع الماضي مقترحا لإدراجها في بورصة شانغهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6% في التعاملات الأولى.

والأسبوع الماضي أعلنت إيفرغراند اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني إقليمي بقيمة 1,5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها.

وهناك خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف "ليمان براذرز" الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008.

وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.

وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لمجموعة "إيفرغراند" وفقًا لتقارير، ما يشير الى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة.

وأدى نقص السيولة لدى المجموعة إلى احتجاجات نادرة من نوعها أمام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم.

وأقرت المجموعة بأنها تواجه "تحديات غير مسبوقة"، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

بودكاست عرب 48

#الصين
#أزمة
#اقتصاد
#تعليق التدوال
#شركة إيفرغراند

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"وثائق باندورا": تسريبات ضخمة تكشف عن الثروات السرية لقادة عالميين
"وثائق باندورا": تسريبات ضخمة تكشف عن الثروات السرية لقادة عالميين

2021-10-03

تدهور العملة يحرم ملايين اليمنيين من الغذاء
تدهور العملة يحرم ملايين اليمنيين من الغذاء

2021-10-01

لبنان: تشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع "النقد الدوليّ"
لبنان: تشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع "النقد الدوليّ"

2021-09-29

الأكثر قراءة

فيديو يوثّق أسرى نفق الحرية في الناعورة

فيديو يوثّق أسرى نفق الحرية في الناعورة

2021-10-03
الحكومة الإسرائيلية: الشاباك والجيش سيشاركان بجمع السلاح بالمجتمع العربي

الحكومة الإسرائيلية: الشاباك والجيش سيشاركان بجمع السلاح بالمجتمع العربي

2021-10-03
محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. شاهد:

محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. شاهد: "أربعة مستعربين قاموا بإزالتها"

2021-10-03
واشنطن تُعيّن وسيطا جديدا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

واشنطن تُعيّن وسيطا جديدا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

2021-10-03
تقديم لوائح اتهام ضد الأسرى الذين فروا من الجلبوع

تقديم لوائح اتهام ضد الأسرى الذين فروا من الجلبوع

2021-10-03