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هبوط في مؤشرات الأسهم العالمية بعد العُطل في "فيسبوك"

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 10:24

هبوط في مؤشرات الأسهم العالمية بعد العُطل في "فيسبوك"
توضيحية ( أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

هبط مؤشر "ناسداك"، المجمع لأسهم التكنولوجيا في بورصة نيويورك، لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر، الإثنين، مدفوعا بخسائر حادة لأسهم شركات أمريكية عملاقة بعد عطل في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيقات تابعة له مثل "انستغرام" و"واتسآب".

وهبط سهم "فيسبوك" بأكثر من 5%، و"تويتر" بنحو 6% و"جوجل" بنحو 2%، وأمازون بنحو 3%.

وتسبب العطل الذي أصاب "فيسبوك" وعدد من التطبيقات التابعة مثل "انستغرام" و"واتسآب" في إرباكات وخسائر لملايين المستخدمين، لشركات وأفراد، حول العالم، في وقت يتزايد الاعتماد على الإنترنت في العمل مع تفشي فيروس كورونا.

وأدى العطل في "فيسبوك" وما ترتّب عليه من خسائر لأسهم التكنولوجيا إلى إرباك في بورصة "وول ستريت".

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.12%، فيما خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز" أكثر من 1.5%.

وامتد الإرباك لأسواق الأسهم في أنحاء أوروبا. وأغلق مؤشر الأسهم الأوروبية "يورو ستوكس" بخسارة 0.96%، وهبطت مؤشرات "داكس" الألماني و"كاك" الفرنسي و"فوتسي" البريطاني بنسبة 0.79% و0.61% 0.23% على الترتيب.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، خسر قرابة 7 مليارات دولار خلال ساعات، إثر تعطل تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، المملوكة للشركة، مساء الإثنين.

وأضافت الوكالة أن "ثروة زوكربيرغ الشخصية انخفضت بنحو 7 مليارات دولار خلال ساعات قليلة".

وأوضحت أن "انخفاض أسهم الشركة أسفر عن انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار".

وتواجه الولايات المتحدة هجمات سيبرانية متزايدة، ما استدعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعوة زعماء نحو 30 دولة لاجتماع لمناقشة سبل مواجهة هذه الهجمات.

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