جائحة كورونا: 100 مليون شخص أصبحوا فقراء و4 مليارات بلا تأمين اجتماعي

أدخلت جائحة فيروس كورونا أكثر من 100 مليون شخص حول العام إلى دائرة الفقر، وأدت إلى دفع نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل، وفقًا لما صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الثلاثاء.

وأضاف غوتيريش أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي أن "التضامن العالمي غير موجود عمليا وأن من يعيشون في الدول المبتلاة بالنزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة".

قال غوتيريش "عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم إلى ملايين الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات، ويصيب الدول الأكثر فقرا بأكبر الأضرار".

كما ذكر الأمين العام أن "المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأقلها نموا".