  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

جائحة كورونا: 100 مليون شخص أصبحوا فقراء و4 مليارات بلا تأمين اجتماعي

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 10:16

جائحة كورونا: 100 مليون شخص أصبحوا فقراء و4 مليارات بلا تأمين اجتماعي
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أدخلت جائحة فيروس كورونا أكثر من 100 مليون شخص حول العام إلى دائرة الفقر، وأدت إلى دفع نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل، وفقًا لما صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الثلاثاء.

وأضاف غوتيريش أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي أن "التضامن العالمي غير موجود عمليا وأن من يعيشون في الدول المبتلاة بالنزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة".

قال غوتيريش "عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم إلى ملايين الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات، ويصيب الدول الأكثر فقرا بأكبر الأضرار".

كما ذكر الأمين العام أن "المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأقلها نموا".

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#فقر
#دول العالم
#الأمين العام للأمم المتحدة
#أنطونيو غوتيريش

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا: وظائف شاغرة ونقص في الأيدي العاملة
بريطانيا: وظائف شاغرة ونقص في الأيدي العاملة

2021-10-12

فوز الكندي كارد والأميركيان أنغريست وإمبنس بجائزة نوبل للاقتصاد
فوز الكندي كارد والأميركيان أنغريست وإمبنس بجائزة نوبل للاقتصاد

2021-10-11

واشنطن تريد علاقة تجارية "مسؤولة" مع بكين
واشنطن تريد علاقة تجارية "مسؤولة" مع بكين

2021-10-09

الأكثر قراءة

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

2021-10-12
الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

2021-10-12
اعتقالات إدارية:

اعتقالات إدارية: "خطوة خطيرة وتجاوز لنظام عسكري"

2021-10-12
حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

2021-10-12
استطلاع إسرائيلي: 87% يستبعدون اتفاقا مع الفلسطينيين

استطلاع إسرائيلي: 87% يستبعدون اتفاقا مع الفلسطينيين

2021-10-12