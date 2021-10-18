وصول أسعار النفط لنقطة كانت ذروتها قبل 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، معززة موقعها عند أعلى مستوى منذ تشرين أول/ أكتوبر 2014، وسط تحسن في الطلب العالمي على الخام.

يأتي الارتفاع مع استمرار تحول اقتصادات رئيسة في أوروبا إلى النفط بدل من الغاز الطبيعي المكلف، في توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي دفع الطلب صعودا، وخفّض من تراكم المخزونات.

وما تزال أسعار الغاز الطبيعي تراوح قرب أعلى مستوياتها تاريخيا في أوروبا، بسبب عدم قدرة الإمدادات الحالية على تلبية الطلب المتزايد من جانب المصانع، ومحطات توليد الكهرباء.

وبحلول الساعة، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون أول/ ديسمبر بنسبة 0.93% أو 79 سنتا إلى 85.65 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين ثاني/ نوفمبر بنسبة 1.27% أو 1.04 دولارا إلى 82.77 دولارا للبرميل.

وتشير توقعات، إلى أن تعزز الولايات المتحدة فتح أجوائها بالكامل أمام المسافرين الأجانب الحاصلين على التطعيم اعتبارا من الشهر المقبل، ما يعني زيادة في الطلب على وقود الطائرات.