أزاحت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة "مايكروسوفت" (Microsoft)، شركة "آبل" (Apple)، عن عرش أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون"، الخميس، بنحو اثنين في المئة.

وأصبحت "مايكروسوفت" بذلك الشركة الأكثر قيمة المطروحة للتداول العام على مستوى العالم، وذلك بعدما جاءت النتائج المالية لصانعة "آيفون" دون التوقعات.

وبلغت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" 2.46 تريليون دولار، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة "آبل" 2.43 تريليون دولار، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي"، أمس، الجمعة.

وعانت "آبل" من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد، ما أدى لتفويتها توقعات من "وول ستريت".

وحذر رئيس الشركة، تيم كوك، من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم "آبل" 1.8 في المئة مسجلا 149.8 دولار، بحسيث تصبح القيمة السوقية للشركة 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم "مايكروسوفت" عملاق البرمجيات 2.2 في المئة لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم "مايكروسوفت" هذا العام ارتفاعا بنسبة 49 في المئة حتى الآن، مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم "آبل" فقد ارتفع 13 في المئة فقط هذا العام حتى الآن.

ارتفعت مبيعات "أيفون" بنسبة 47 فب المئة على أساس سنوي، لكنها أيضا لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين.

وكانت "آبل" أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، وأيضا أول شركة تصل إلى قيمة تريليوني دولار، وأصبحت الأكثر قيمة في العالم عندما تجاوزت شركة النفط السعودية "أرامكو" العام الماضي.