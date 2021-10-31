أرامكو تسجل ارتفاعا بأرباحها بنسبة 158% في الربع الثالث من 2021

عرب ٤٨ / أ ف ب

سجلت مجموعة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، زيادة في أرباحها بنسبة 158% في الربع الثالث، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها مع انتعاش الطلب العالمي على النطاق.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن "صافي دخل أرامكو السعودية 114,1 مليار ريال سعودي (30,4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ44,2 مليار ريال سعودي (11,8 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020".

وأوضحت أن "هذه الزيادة البالغة 158% في صافي الدخل تعزى بشكل رئيسي إلى التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة".

#Aramco’s 2021 third quarter financial results reflect the Company’s exceptional performance financially and operationally #AramcoResults — Aramco (@Aramco) October 31, 2021

كما تعزى إلى "زيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة".

وحققت الشركة السعودية العملاقة، درة تاج المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، تدفقات نقدية حرة بقيمة 107,7 مليار ريال سعودي (28,7 مليار دولار)، ووزعت أرباحا بقيمة 70,33 مليار ريال سعودي (18,8 مليار دولار) عن الربع الثالث وذلك في الربع الرابع من العام الجاري.

وتأتي الزيادة المحققة في الربع الثالث بعدما أن تضاعفت الأرباح نحو أربع مرات في الربع الثاني، مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات وباء كوفيد-19 ما أدى لزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعار النفط الخام مجددا إلى أكثر من ثمانين دولارا للبرميل.

وقال رئيس الشركة أمين الناصر "رغم أن بعض الظروف المعاكسة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعشا في المستقبل المنظور".

وتابع "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل بتفاؤل كبير، فإننا نعزز إستراتيجيتنا للاستثمار على المدى الطويل، وسنواصل سجلنا الحافل بالأداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة" في إشارة لاعلانها عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.