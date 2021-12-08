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هبوط أسعار النفط وسط ترقب مستجدات "أوميكرون"

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 13:07

هبوط أسعار النفط وسط ترقب مستجدات "أوميكرون"
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

سجلت أسعار النفط الخام هبوطا في التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، وسط ترقب آخر المستجدات المتعلقة بسلالة فيروس كورونا "أوميكرون" وبيانات المخزونات الأميركية.

وعند الساعة 8:11 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شباط/ فبراير المقبل، بنسبة 0.45% أو 34 سنتا، إلى 75.10 دولارا للبرميل.

ونزلت أسعار العقود الآجلة للخام الأميريكي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني/ يناير المقبل، بنسبة 0.71% أو 51 سنتا، إلى 71.54 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط عاودت الارتفاع الأسبوع الحالي بعد تراجعها القوي خلال سابقه، مع انحسار المخاوف بشأن تداعيات المتحور الجديد على الاقتصاد العالمي.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتترقب الأسواق إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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#أسعار النفط
#كورونا
#فيروس كورونا
#المخزونات الأميركية
#أوميكرون

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