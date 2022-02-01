منطقة اليورو تسجل تراجعا بمعدل البطالة

سجلت منطقة اليورو تراجعا بمعدل البطالة خلال كانون الأول/ديسمبر 2021، من 7.1% في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7%، حسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن "البطالة في منطقة اليورو (19 دولة)، كانت عند 8.2% في كانون الأول/ديسمبر 2020".

وانخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) إلى 6.4% في كانون الأول/ديسمبر من مستويات 6.5% في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، و7.5% في كانون الأول/ديسمبر 2020.

ويقدر المكتب عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي بـ13 مليونا و612 ألف فرد حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، منهم 11.481 مليونا في منطقة اليورو.

وينخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2.196 مليون فرد على أساس سنوي في الاتحاد، منهم 1.828 مليون في دول منطقة اليورو.

بينما بلغت بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي 2.748 مليون شاب أقل من 25 عاما، منهم 2.222 مليون في منطقة اليورو.