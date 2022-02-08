  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

فرنسا تسجّل أسوأ عجز تجاري في تاريخها خلال 2021

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 11:44

فرنسا تسجّل أسوأ عجز تجاري في تاريخها خلال 2021
مدينة بوردو الفرنسية (أ ف ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أفادت إدارة الجمارك الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجّلت في عام 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84,7 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي "بالطاقة وبالمنتجات المصنعة".

ويفسّر تفاقم العجز "بانتعاش ملحوظ في الواردات (+18,8 % في مقابل -13% في 2020) مقارنة بالصادرات (+17 % في مقابل -15,8% في 2020)" بحسب المصدر نفسه.

وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجّل العام 2011 مع 75 مليار يورو.

وقال وزير التجارة الخارجية، فرانك ريستر، خلال مؤتمر صحافي "من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري" مشيرا خصوصا إلى "فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36,2 مليار يورو".

ولفت إلى أنه "في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة ب17,9 مليار يورو".

وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت "قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجّلتها عام 2019" مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57% فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وأخيرا، يفسَّر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما "أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج" بحسب ريستر.

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#الاقتصاد الفرنسي
#عجز تجاري

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بورصة الخليج: ارتفاع بمعظم البورصات بدعم مكاسب النفط
بورصة الخليج: ارتفاع بمعظم البورصات بدعم مكاسب النفط

2022-02-07

الأرجنتين تنضم رسميًا لمشروع "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"
الأرجنتين تنضم رسميًا لمشروع "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"

2022-02-06

النفط يحافظ على ذروة 7 سنوات
النفط يحافظ على ذروة 7 سنوات

2022-02-04

الأكثر قراءة

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

2022-02-07

"دويتشه فيله" تفصل صحافيين بينهم فلسطينيتان بزعم معاداة الساميّة

2022-02-07
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

2022-02-07
حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

2022-02-07
أسطورة ليفربول: ما حصل مع صلاح جنون!

أسطورة ليفربول: ما حصل مع صلاح جنون!

2022-02-07