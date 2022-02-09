أسعار النفط تتراجع بفعل محادثات فيينا

سجلت أسعار النفط الخام تراجعا في التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، دون ذروة 7 سنوات التي سجلتها منذ الأسبوع الماضي، بفعل استئناف المحادثات النووية الإيرانية في فيينا.

وبدأت القوى العظمى الجولة التاسعة من المفاوضات النووية مع إيران، الثلاثاء، إلى جانب محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بشأن استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في أيار/مايو 2018.

وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نيسان/أبريل، بنسبة 0.10% أو 9 سنتات، إلى 90.69 دولارا للبرميل.

وكانت عقود برنت قد تجاوزت 93 دولارا للبرميل، خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم آذار/مارس، بنسبة 0.10% أو 9 سنتات، إلى 89.27 دولارا للبرميل.

وتسمح عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، بإعادة ضخ النفط الإيراني للأسواق العالمية، لمستويات ما قبل الانسحاب الأميركي وفرض العقوبات، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

وتعتبر إيران في الأوضاع الطبيعية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي 3.85 ملايين برميل يوميا، بعد كل من السعودية والعراق.