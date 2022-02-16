ارتفاع أسعار الذهب في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد هبوط تجاوز 20 دولارا في تعاملات مساء أمس، الثلاثاء، تأثرا بالهدوء النسبي للتوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا الذي حد من ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

يأتي ذلك بعدما أعلنت روسيا إنهاء المناورات العسكرية في شبه جزيرة القرم وسحب قواتها إلى قواعدها.

وأدت تلك القرارات إلى تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية والتكهنات بغزو روسيا لأوكرانيا، ما أدى إلى تراجع الطلب على ملاذات الاستثمار الآمنة التي تكون أداة للتحوط ضد الأزمات والحروب.

وعند الساعة 9:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 2.84 دولار أو بنسبة 0.15%، ليتداول عند 1856.45 دولارا للأوقية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان/أبريل بنسبة 0.04% أو ما يعادل 80 سنتا إلى مستوى 1857 دولارا للأوقية.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.18% عند 95.815.