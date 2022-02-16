"غازبروم" الروسيّة تعلِن انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

انخفضت احتياطات الغاز في مرافق تخزين الوقود الأزرق الأرضية في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف شباط/ فبراير الجاري، بنسبة 93.4% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى المرافق في الصيف، بحسب شركة "غازبروم" الروسية.

وذكرت الشركة، بناء على بيانات أوروبية، أن كميات الغاز المخزنة في المرافق الأوروبية الأرضية هي الآن دون مستوى 7% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى هذه المرافق في الصيف.

وأشارت البيانات كذلك إلى انخفاض احتياطي الغاز في مرافق الغاز الأرضية في أوكرانيا بحلول منتصف الشهر الجاري إلى مستوى 10.7 مليارات متر مكعب، وهو مستوى أقل بنسبة 45.7% عن مستوى العام الماضي.

المفوضية الأوروبية: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي هذا الشتاء

وفي سياق ذي صلة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، إن دول الاتحاد قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الشتاء الحالي بعد تنويع مصادرها في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة بستراسبورغ: "درسنا فرضيات توقف جزئي أو كامل لإمدادات الغاز الروسي" في حال تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.

وتابعت: "يمكنني القول اليوم إننا في مأمن هذا الشتاء"، بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وأثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي نحو أوروبا، ما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.

وأمس الثلاثاء، قالت فون دير لاين للصحافيين، إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية أو مبادلات عقود.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، ومصدرا لحوالي 40 بالمئة من الغاز الطبيعي المستخدم في أوروبا.

ومع ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن أي تحرك روسي لخفض إمدادات الطاقة سيؤثر بشكل سلبي على أوروبا.

وتشهد الأسواق الأوروبية تقلبات حادة في أسعار الغاز بسبب تراجع المخزونات وارتفاع الطلب عليه.