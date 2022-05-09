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تراجع أسعار النفط والذهب والدولار عند أعلى مستوياته

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 15:25

تراجع أسعار النفط والذهب والدولار عند أعلى مستوياته
الدولار يرتفع لأعلى مستوياته بعقدين (gettyimages)
عرب ٤٨ /رويترز

ارتفع سعر صرف الدولار حول العالم إلى أعلى مستوياته في 20 عاما، اليوم الإثنين، إذ عزز مزيج من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وعمليات الإغلاق في الصين جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، تجاوز مؤشر الدولار 104.19 للمرة الأولى منذ تموز/يوليو 2002 مواصلا ارتفاعه بنسبة تسعة بالمئة هذا العام.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للنمو واحدا بالمئة إلى 0.6999 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أدنى مستوياتهما في 22 شهرا، في حين لم يسجل اليورو والين ارتفاعا يذكر عن منخفضات كبيرة بلغاها في الآونة الأخيرة.

وفي المقابل، تراجع الذهب، اليوم الإثنين، في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1870.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.17 بتوقيت غرينتش ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1867.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 951.34 دولار بينما صعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2095.53 دولار.

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.

وتراجعت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 112.11 دولارا للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.36 دولارات للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4 بالمائة.

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