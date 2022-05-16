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اقتصاد الصين ينتعش مع تخفيف قيود كورونا

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 11:34

اقتصاد الصين ينتعش مع تخفيف قيود كورونا
عمال صينيون (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ب

صرّح مسؤول في مجلس الوزراء الصيني، اليوم الإثنين، إن "اقتصاد البلاد الراكد ينتعش مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 والسماح للأنشطة الاقتصادية في العاصمة التجارية شنغهاي بإعادة فتح أبوابها"، فيما أظهرت بيانات أن نشاط المصانع والمستهلكين في نيسان/ أبريل كان أضعف من المتوقع.

وأضاف فو لينغوي، مدير الإحصاء بالمكتب الوطني للإحصاء، أن نحو نصف أكبر 9 آلاف شركة صناعية في شنغهاي عادت إلى العمل، بعد تخفيف الضوابط التي أغلقت معظم المدينة ابتداء من أواخر آذار/ مارس.

يحاول الحزب الشيوعي الحاكم عكس التباطؤ المتزايد دون التخلي عن تكتيكات "صفر كوفيد" التي أغلقت أيضا أقساما من بيجين ومدنا كبرى لعزل كل شخص مصاب.

خفض اقتصاديون من القطاع الخاص توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2%، وهو أقل بكثير من هدف الحزب الحاكم البالغ 5.5%، وكذلك النمو في العام الماضي الذي بلغ 8.1%.

وصرح لينغوي في مؤتمر صحافي "نعتقد أن تشغيل الاقتصاد يتحسن تدريجيا في أيار/ مايو حيث تم إلغاء حظر الخدمات اللوجستية لضمان الوصول السلس وزيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي".

وأثارت القيود التي حاصرت معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم مخاوف من احتمال تعطل التصنيع والتجارة العالمية، ما زاد من الضغط المتزايد على التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا.

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#الاقتصاد الصيني
#انتعاش الاقتصاد الصيني
#فيروس كورونا

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