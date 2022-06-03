تركيا تسجّل في أيار أعلى نسبة تضخم منذ 24 عاما

ارتفع معدّل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في أيار/ مايو الماضي، إذ سجّل 73,5 في المئة على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة.

وكانت الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.

وأشارت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، خلال أيار/ مايو بواقع 8.76 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ 132.16 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 39.33 بالمئة، وأسعار المنتجين 80.38 بالمئة، مقارنة بمعدلات آخر 12 شهرا.​​​​​​​

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.