  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

البنك الدوليّ يتوقع تباطؤا في النموّ الاقتصاديّ... قد يدوم

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 22:00

البنك الدوليّ يتوقع تباطؤا في النموّ الاقتصاديّ... قد يدوم
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

خفض البنك الدولي بشكل كبير، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي خلال السنة الحالية بسبب الحرب في أوكرانيا، محذّرا من مخاطر حصول "ركود تضخميّ" أي "فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع" خصوصا في الدول المتدنية الدخل.

وبات البنك ومقره في واشنطن، يتوقّع ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,9% في مقابل 4,1% في توقعاته الصادرة في كانون الثاني/ يناير.

وأشار البنك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن "الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش... منذ أكثر من ثمانين عاما. وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي".

وأتى هذا التباطؤ، إثر انتعاش اقتصادي متين العام الماضي (+5,7 %) بعد ركود عميق تسببت به جائحة كورونا.

وقال البنك الدولي في بيان: "إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أتى الغزو الروسي لأوكرانيا ليعزز تباطؤ الاقتصاد العالمي".

وحذّر من أن الخطر "المتعاظم" لحصول ركود تضخمي سيكون له "تداعيات ضارة" على الدول المتدنية والمتوسطة الدخل.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر وتيرة النمو هذه حتى 2023-2024، إذ أن الحرب في أوكرانيا تؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار والتجارة على المدى القصير. ويضاف ذلك إلى تراجع الطلب والرفع التدريجي لإجراءات الدعم الحكومية.

بودكاست عرب 48

#البنك الدولي
#ركود
#التضخم

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أستراليا: التضخم يقود سعر الفائدة إلى ارتفاع مفاجئ
أستراليا: التضخم يقود سعر الفائدة إلى ارتفاع مفاجئ

2022-06-07

البنوك المركزية حول العالم تزيد من احتياطاتها من الذهب
البنوك المركزية حول العالم تزيد من احتياطاتها من الذهب

2022-06-06

تراجُع طفيف في أسعار الأغذية عالميًّا... والقمح يواصل الارتفاع
تراجُع طفيف في أسعار الأغذية عالميًّا... والقمح يواصل الارتفاع

2022-06-03

الأكثر قراءة

الائتلاف يفشل في تمرير قانون الأبارتهايد

الائتلاف يفشل في تمرير قانون الأبارتهايد

2022-06-06
منصور عباس يسعى لإقناع حزبه بتأييد قانون الأبارتهايد

منصور عباس يسعى لإقناع حزبه بتأييد قانون الأبارتهايد

2022-06-06
المزرعة: صدمة إثر وفاة الطبيب شادي أصلان خلال عمله بالمشفى

المزرعة: صدمة إثر وفاة الطبيب شادي أصلان خلال عمله بالمشفى

2022-06-06
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-06-06
احتجاجات بالضفة ضد الغلاء ودعوات للإضراب

احتجاجات بالضفة ضد الغلاء ودعوات للإضراب

2022-06-06