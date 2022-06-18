الاحتياطي النقدي الأكبر بين الدول

كثيرا ما نسمع مصطلح احتياطي نقدي أثناء الحديث عن اقتصاد الدول أو الأزمات المالية الدولية والسياسية. يبدو للوهلة الأولى الاحتياطي النقدي لأي دولة وكأنه ضمان لأمنها المالي وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات الدولية وحتى الحروب. وعادة ما يوصف اقتصاد دولة ما بالضعيف إذا كان الاحتياطي النقدي فيها ضئيلا والعكس صحيح.

سنتعرف في هذا المقال على معنى مصطلح الاحتياطي النقدي أو احتياطي النقد الأجنبي وعلى الدول التي تمتلك أفضل احتياطي نقدي في العالم.

ما هو احتياطي النقد الأجنبي؟

يطلق عليه اسم احتياطي الفوركس أيضا أو بالإنجليزية "Foreign Exchange Reserve". ويشير إلى ودائع وسندات دولة ما من العملات الأجنبية المحفوظة في مصارف الدولة المركزية ولدى سلطاتها النقدية. يتم الاحتفاظ بالأصول النقدية هذه في خزائن المصرف المركزي بعملات متنوعة إلا أن أكثرها شهرة وشيوعا هو الدولار الأميركي، ويتبعه اليورو ثم الجنيه الإسترليني ويتبعه الين الياباني.

تستخدم الدول احتياطي نقدها لوفاء ديونها الدولية وإصدار عملتها المحلية وإيداعات المصارف الاحتياطية المتنوعة والمصرف المركزي كذلك حسب ما ترتأيه الحكومة والمؤسسات المالية في الدولة.

يستخدم العامة مصطلح احتياطي النقد الأجنبي كذلك للإشارة إلى الذهب وصرف العملات الأجنبية وأيضا للدلالة على حقول السحب الخاصة أو يطلق عليه بالإنجليزية "Special Drawing Rights" وإلى صندوق النقد الدولي. إلا أن هذه النشاطات في الحقيقة تندرج تحت مسمى الاحتياطات الدولية وليس احتياطي نقدي أجنبي للدولة.

بماذا يفيد احتياطي النقد الأجنبي؟

تتيح أصول الاحتياطي الرسمي في أي دولة للمصارف المركزية شراء عملتها المحلية وتعتبر هذه مسؤولية واختصاص البنك المركزي الذي يقوم بصك العملة المحلية بحد ذاتها بصفتها سندات استدانة. في الحقيقة تعتمد المصارف المركزية هذه الطريقة لأجل الوصول للاستقرار محليا من حيث قيمة عملة الدولة. يذكر أنه تم سابقا تسجيل تعاون دولي ما بين المصارف المركزية حول العالم لتحقيق تأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية عبر بيع أو شراء الاحتياطي الدولي الرسمي.

الدول المتقدمة من حيث الاحتياطي النقدي

تعتبر احتياطات النقدي الكبرى في العالم أو التي تخص أغنى 5 دول من هذه الناحية بأنها تمتلك احتياطات من العملات الأجنبية تقدر بـ500 مليار دولار أميركي على الأقل وأنها قد استطاعت الحفاظ على هذا الاحتياطي لما لا يقل عن مدة أسبوع من الزمن. وحاليا لا تتمتع إلا 6 دول بهذه المزايا بمعدل الاحتياطي المرتفع هذا وهي:

الصين

اليابان

الهند

سويسرا

روسيا

تايوان

أما عربيا فقط كانت المملكة العربية السعودية واحدة من الدول القليلة المدرجة في هذه القائمة إلا أنها خرجت منها في شهر آذار/مارس 2020. يعود السبب في خروج السعودية من هذه القائمة المحدودة إلى استنزاف احتياطاتها النقدية نتيجة لانخفاض أسعار النفط بعد الكوارث الاقتصادية التي حلت بكل البلدان جراء تفشي فيروس كورونا والقيود التي تم فرضها وأثرت على العالم واقتصادات البلدان كافة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر المنافسة النفطية بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط من جهة ومع الولايات المتحدة الأميركية وأسعار نفطها الصخري في السوق من جهة أخرى.

ما هي الدولة ذات الاحتياطي النقدي الأضخم في العالم؟

الصين

يبدو أن الصين تتبوأ المرتبة الأولى دون منازع من حيث احتياطي النقد الأجنبي وخصوصا أنها تحافظ على هذه المركز منذ ما يقارب 16 عاما. تجدر الإشارة إلى أن معظم احتياطي الصين النقدي من القطع الأجنبي يتكون من الدولار. كانت الصين سباقة بين الدول من حيث الوصول إلى تريليون دولار كاحتياطي نقدي أجنبي. بالإضافة إلى ذلك فيعتقد أن احتياطي الصين النقدي فاق رقم 4 تريليون دولار في عام 2014 إلا أنه لا أرقام أو تصريحات رسمية صينية تؤكد أو تنفي هذه الشكوك.

في الحقيقة بدأت الصين عام 2014 في سياسة معاكسة عملت على تخفيض احتياطاتها من النقد الأجنبي بسبب مخاوف اقتصادية. تابعت الصين هذه السياسة لمدة 3 سنوات وتوقفت عن ممارستها في 2017 بعد أن انخفض احتياطي النقد الأجنبي فيها عن معدل 3 تريليون لمدة قصيرة جدا وسرعان ما استعاد ارتفاعه فوق حاجر 3 تريليون وحافظ على ثباته هذه منذ ذلك الحين.

اليابان

تشغل اليابان المركز الثاني عالميا من حيث أكبر احتياطي نقدي أجنبي إلا أنها كانت تشغل المركز الأول في هذه القائمة قبل أن تسبقها الصين في هذا السباق عام 2006. وقد حافظت اليابان على مركزها هذا منذ ذلك العام وتجاوزت حاجز التريليون دولار عام 2008.

سويسرا

قطعت سويسرا حاجز 500 مليار دولار عام 2014 وكانت ثالث بلد يصل إلى احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز التريليون دولار وكان ذلك في أواخر عام 2020.

الهند

تشغل الهند المركز الرابع عالميا من حيث احتياطي النقد الأجنبي منذ عام 2021.

روسيا

يشغل العملاق الروسي المركز الخامس من حيث احتياطي النقد الأجنبي في خزينتها مع أنها تعرضت لأزمتين ماليتين الأولى عام 2008 والثانية كانت عام 2015 بعد ضمها للقرم وفرض عقوبات مالية عليها.

إحصاءات حول احتياطي النقد الاحتياطي

يبين الجدول التالي قائمة بأكبر 15 احتياطي نقدي في العالم ويمكن اعتبار اقتصادات هذه الدول جميعها قوية وتستطيع الصمود في وجه الأزمات المالية بسبب ارتفاع احتياطها النقدي من القطع الأجنبي.