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سعر عملة البيتكوين دون 20 ألف دولار

تاريخ النشر: 18/06/2022 - 18:24

سعر عملة البيتكوين دون 20 ألف دولار
(أ ب)
عرب ٤٨

سجل سعر عملة البيتكوين انخفاضا إلى أقل من 20 ألف دولار، اليوم السبت، وذلك لأول مرة منذ أواخر 2020 في إشارة جديدة إلى تزايد عمليات بيع العملات المشفرة.

وتراجعت البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت بنسبة 9% إلى أقل من 19 ألف دولار، حسب ما أفاد موقع "كوين ديسك" الإخباري المعني بالعملات الرقمية.

يشار إلى أن آخر مرة كانت فيها عملة البيتكوين عند هذا المستوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عندما كانت في طريقها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 69 ألف دولار.

وفقدت بيتكوين الآن أكثر من 70% من قيمتها منذ وصولها إلى تلك الذروة.

وتعرضت إيثريوم، وهي عملة مشفرة أخرى متبعة على نطاق واسع والتي كانت تتراجع في الأسابيع الأخيرة، إلى تراجع مماثل اليوم.

ويعد هذا أحدث مؤشر على الاضطراب في صناعة العملات المشفرة، وسط اضطراب أوسع نطاقا في الأسواق المالية.

ويقوم المستثمرون ببيع الأصول ذات المخاطر العالية لأن المصارف المركزية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع.

وأدت سلسلة من الانهيارات المشفرة إلى محو عشرات المليارات من الدولارات من أصول المستثمرين وأثارت دعوات عاجلة لتنظيم الصناعة الحرة.

وقالت منصة "سلسيوس نتورك" لإقراض العملات المشفرة هذا الشهر إنها أوقفت مؤقتًا جميع عمليات السحب والتحويلات، مع عدم وجود ما يشير إلى متى ستمنح عملاءها البالغ عددهم 1.7 مليون حق الوصول إلى أموالهم.

وانهارت ستيبل كوين تيرا الشهر الماضي، ما أدى إلى محو عشرات المليارات من الدولارات في غضون ساعات.

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#البيتكوين
#سعر البيتكوين
#العملات المشفرة

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