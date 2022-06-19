  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

البيت الأبيض يقلل من المخاوف إزاء الركود الاقتصادي

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 17:45

البيت الأبيض يقلل من المخاوف إزاء الركود الاقتصادي
(Getty Images)
عرب ٤٨

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الركود ليس "حتميا" في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية، مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت يلين لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية: "لا أعتقد أن الركود أمر حتمي"، لكنها توقعت "تباطؤ الاقتصاد" في خضم انتقاله إلى "نمو بطيء ومستقر".

وفرضية الركود في الولايات المتحدة باتت أكثر انتشارا بعدما اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرارا تاريخيا، يوم الأربعاء الماضي، برفع فائدته الرئيسية بشكل ملحوظ بهدف احتواء التضخم.

وأضافت وزيرة الخزانة أن "رئيس (الاحتياطي الفدرالي جيروم) باول، أعلن أن هدفه هو تقليص التضخم مع الحفاظ على سوق وظائف قوية. هذا الأمر سيتطلب موهبة وحظا، ولكنني أعتقد أنه ممكن"، واصفة نسبة التضخم بأنها "مقبولة".

وأكدت يلين أن "أولوية الرئيس (جو) بايدن هي خفض" التضخم.

وشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5% في الربع الأول من العام. وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.

وكشف تحقيق لمعهد "كونفرس بورد" أخيرا أن 76% من 750 صاحب عمل تم استجوابهم، اعتبروا أن ركودا يرتسم في الأفق أو أنه بدأ فعلا. لكن وزيرة الخزانة أملت ألا يترجم الركود في شكل فعلي، وخصوصا أن نفقات المستهلكين لا تزال "قوية جدا".

وتابعت يلين عبر الشبكة نفسها "من الواضح أن معظم المستهلكين، حتى أصحاب الدخل الأدنى، تمكنوا من توفير أموال يمكن أن تشكل رافعة لهم تتيح لهم الاستمرار في الإنفاق".

بودكاست عرب 48

#وزيرة الخزانة الأميركية
#جانيت يلين
#الولايات المتحدة
#سياسات اقتصادية
#جو بايدن
#البنك المركزي الأميركي
#أسعار الفائدة

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أزمة قمح في السودان لكن المزارعين يستصعبون تصريف إنتاجهم
أزمة قمح في السودان لكن المزارعين يستصعبون تصريف إنتاجهم

2022-06-19

سعر عملة البيتكوين دون 20 ألف دولار
سعر عملة البيتكوين دون 20 ألف دولار

2022-06-18

تراجع مبيعات السيارات في الأسواق الأوروبية بنسبة 11%
تراجع مبيعات السيارات في الأسواق الأوروبية بنسبة 11%

2022-06-16

الأكثر قراءة

أربع جرائم قتل خلال 24 ساعة: قتيلان في نحف وكفر قرع

أربع جرائم قتل خلال 24 ساعة: قتيلان في نحف وكفر قرع

2022-06-18
الاحتلال يقصف مواقع في غزة

الاحتلال يقصف مواقع في غزة

2022-06-18
مصرع فتى من طمرة إثر غرقه خلال رحلة مدرسية

مصرع فتى من طمرة إثر غرقه خلال رحلة مدرسية

2022-06-18
عنصرية حتى في احتضارها

عنصرية حتى في احتضارها

2022-06-18
دهس شابتين عربيتين خلال مظاهرة في تل أبيب

دهس شابتين عربيتين خلال مظاهرة في تل أبيب

2022-06-18