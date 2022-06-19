قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الركود ليس "حتميا" في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية، مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت يلين لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية: "لا أعتقد أن الركود أمر حتمي"، لكنها توقعت "تباطؤ الاقتصاد" في خضم انتقاله إلى "نمو بطيء ومستقر".

وفرضية الركود في الولايات المتحدة باتت أكثر انتشارا بعدما اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرارا تاريخيا، يوم الأربعاء الماضي، برفع فائدته الرئيسية بشكل ملحوظ بهدف احتواء التضخم.

وأضافت وزيرة الخزانة أن "رئيس (الاحتياطي الفدرالي جيروم) باول، أعلن أن هدفه هو تقليص التضخم مع الحفاظ على سوق وظائف قوية. هذا الأمر سيتطلب موهبة وحظا، ولكنني أعتقد أنه ممكن"، واصفة نسبة التضخم بأنها "مقبولة".

وأكدت يلين أن "أولوية الرئيس (جو) بايدن هي خفض" التضخم.

وشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5% في الربع الأول من العام. وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.

وكشف تحقيق لمعهد "كونفرس بورد" أخيرا أن 76% من 750 صاحب عمل تم استجوابهم، اعتبروا أن ركودا يرتسم في الأفق أو أنه بدأ فعلا. لكن وزيرة الخزانة أملت ألا يترجم الركود في شكل فعلي، وخصوصا أن نفقات المستهلكين لا تزال "قوية جدا".

وتابعت يلين عبر الشبكة نفسها "من الواضح أن معظم المستهلكين، حتى أصحاب الدخل الأدنى، تمكنوا من توفير أموال يمكن أن تشكل رافعة لهم تتيح لهم الاستمرار في الإنفاق".