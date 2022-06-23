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أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني وسط مخاوف الركود

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 12:57

أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني وسط مخاوف الركود
("الأناضول")
عرب ٤٨ / وكالات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، وسط مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، وأثره على طلب الخام.

والأربعاء،قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن التضخم المسجل في الولايات المتحدة فاجأ راسمي السياسة النقدية بالبلاد.

وذكر باول في تصريحات صحافية أن مسؤولي الفيدرالي، لا يحاولون إحداث ركود في مسعاهم للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آب/ أغسطس بنسبة 1.25 بالمئة أو 1.40 دولار، إلى 110.4 دولارات للبرميل.

كذلك تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم آب/ أغسطس، بنسبة 1.43 بالمئة أو 1.52 دولار، إلى 104.67 دولارات للبرميل.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قدم اقتراحا إلى الكونغرس للموافقة على تعليق ضريبة الوقود الفدرالية لمدة 3 شهور في مسعى لتهدئة أسعار المشتقات على المستهلكين.

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#ركود
#الولايات المتحدة
#أسعار النفط

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