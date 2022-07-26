  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

صندوق النقد يخفّض توقعات النمو العالميّ إثر التباطؤ الأميركيّ والصينيّ

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 16:58

صندوق النقد يخفّض توقعات النمو العالميّ إثر التباطؤ الأميركيّ والصينيّ
داخل مصنع ملابس في الصين (geety images)
عرب ٤٨ / وكالات

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، للسنتين الحالية والمقبلة، على وقع ارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الشديد في الولايات المتحدة والصين، محذّرا، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع قد يتدهور.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشا: "باتت التوقعات أكثر قتامة بكثير منذ نيسان/ أبريل. قد يكون العالم يقترب من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود".

وخفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن "توقعات الاقتصاد العالمي" تقديرات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3,2 في المئة، أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات نيسان/ أبريل، ونحو نصف المعدل المسجّل العام الماضي.

وذكر التقرير أن "الانتعاش المؤقت" من التباطؤ الناجم عن الوباء، "أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسد".

وقال صندوق النقد: "ضربت عدة صدمات الاقتصاد العالمي الذي أضعفه الوباء بالفعل"، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، ما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد.

وعرقلت تدابير الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وأزمة العقارات المتفاقمة، النشاط الاقتصادي في الصين، بينما يؤدي رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير.

بودكاست عرب 48

#صندوق النقد
#الاقتصاد العالمي
#التضخم
#الولايات المتحدة
#الصين

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة الغربية: الميزان التجاري سجل ارتفاعا بقيمة العجز بنسبة 1% خلال أيار
الضفة الغربية: الميزان التجاري سجل ارتفاعا بقيمة العجز بنسبة 1% خلال أيار

2022-07-25

المركزي الروسي يخفض معدلات الفائدة بخلاف توقعات الأسواق
المركزي الروسي يخفض معدلات الفائدة بخلاف توقعات الأسواق

2022-07-22

البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة نصف نقطة
البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة نصف نقطة

2022-07-21

الأكثر قراءة

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

2022-07-25
والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

2022-07-25
خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

2022-07-25
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-07-25
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

2022-07-25