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ماسك يبيع أسهما من "تيسلا" بقيمة 7 مليارات دولار

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 12:51

ماسك يبيع أسهما من "تيسلا" بقيمة 7 مليارات دولار
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

باع إيلون ماسك رئيس شركة "تيسلا" ما قيمته سبعة مليارات دولار من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، وفقًا لوثيقة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية، الجهة الناظمة للسوق الأميركية ونُشرت على موقع الأخيرة، الثلاثاء.

باع أغنى شخص في العالم ورئيس شركة "تيسلا" الذي يخوض حاليًا نزاعًا قانونيًا حول الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حوالي 7,9 مليون سهم من شركة تسلا بين 5 و9 آب/أغسطس، بحسب الوثيقة.

أوضح ماسك في تغريدة أنه يريد "تجنب البيع العاجل لأسهم تيسلا" في حال اضطر إلى اتمام عملية شراء "تويتر" ولم يكمل بعض شركائه الماليين الصفقة معه حتى النهاية.

تحدى ماسك، السبت، رئيس منصة "تويتر" لإجراء مناظرة علنية بشأن الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية، وهي نقطة خلاف طرحها الملياردير الأميركي لانسحابه من عرضه للشراء، مما أدى لإطلاق معركة قضائية.

وقع ماسك اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار في نيسان/ أبريل لشراء الشبكة الاجتماعية قبل انسحابه من جانب واحد في مطلع تموز/ يوليو.

وفي معرض تبريره لقراره الانسحاب من الصفقة، قال ماسك إن الشركة لم تزوّده بكامل البيانات المتعلّقة بالحسابات المزيّفة والبريد العشوائي على المنصّة، متّهمًا إياها أيضًا بالتقليل من حجم هذه الحسابات والرسائل البريدية.

في نيسان/ أبريل، باع رئيس "تيسلا" ما قيمته 8,5 مليار دولار من الأسهم في شركة السيارات التي يملكها من أجل تمويل عملية استحواذه على "تويتر".

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#تيسلا
#بيع أسهم
#تويتر

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