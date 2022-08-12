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خمس مجموعات صينيّة كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 15:23

خمس مجموعات صينيّة كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨

أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد، اليوم الجمعة، انسحابها من بورصة نيويورك.

وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا"، وهما اثنتان من أكبر مجموعات الطاقة في العالم، في بيانين منفصلين، إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأميركية.

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي.

وشركات الصين القارية وهونغ كونغ، معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى مدققي حسابات معتمدين من قبل السلطات الأميركية.

ويلزم قانون صدر في 2020 عن الكونغرس الأميركي، أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة، بالحصول على مصادقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل المنظمة المستقلة للمحاسبة.

وفي حالة عدم الامتثال للتشريعات، تواجه الشركات خطر إلغاء تسجيلها اعتبارًا من عام 2024. وفي هذا الإطار أعلنت الشركات الخمس قرار انسحابها.

وقد بررت قرارها بالكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق.

والمجموعات الخمس مدرجة على لائحة الشركات التي أمرتها هيئة ضبط الأسواق الأميركية الامتثال لالتزامات المحاسبة المفروضة، وكانت مهددة أساسا بطردها من بورصة نيويورك.

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