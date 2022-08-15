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تراجع أسعار النفط بـ5% على خلفية بيانات الاقتصاد الصيني

تاريخ النشر: 15/08/2022 - 15:52

تراجع أسعار النفط بـ5% على خلفية بيانات الاقتصاد الصيني
خزانات طاقة (gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تراجعت أسعار النفط بنحو 5%، الإثنين، على خلفية البيانات التي أظهرت بأن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.

تراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 4,8% ليبلغ 93,46 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 4,5% إلى 87,99 دولارا للبرميل.

في الأثناء، بدت أسواق الأسهم ثابتة بالمجمل بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.

وقال محلل الأسواق البارز لدى "أواندا" كريغ إرلام "كانت بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال إذ اصطدم تفاؤل المستثمرين بواقع بيانات الصين الاقتصادية".

وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة، الإثنين، بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وكشفت البيانات بأن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة لتموز/يوليو كانا أقل من المتوقع.

وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 3,8% على أساس سنوي، لكنه تراجع مقارنة بنسبة 3,9% المسجلة في حزيران/يونيو، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين.

ويؤدي تمسّك بكين بإستراتيجية "صفر إصابات كوفيد" إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي إذ تسدد تدابير الإغلاق المفاجئة وإجراءات الحجر الصحي المطولة ضربة للنشاط التجاري وتعافي الاستهلاك.

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#تراجع أسعار النفط

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