  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

مسؤول أميركي: صادرات الحبوب الأوكرانية ستعود إلى مستوى ما قبل الحرب

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 13:10

مسؤول أميركي: صادرات الحبوب الأوكرانية ستعود إلى مستوى ما قبل الحرب
سفينة ناقلة للحبوب الأوكرانية (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تتجه أوكرانيا خلال شهر آب/ أغسطس الجاري لتصدير نفس الكمية من الحبوب تقريبا من تلك التي كانت تصدرها شهريا قبل الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر شباط/ فبراير، وفق ما أعلن مسؤول أميركي كبير، الثلاثاء.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "فرانس برس" طالبًا عدم نشر اسمه إنّه "بفضل تعاون دولي مكثّف، فإنّ أوكرانيا في طريقها لأن تصدّر في آب/أغسطس ما يقرب من 4 ملايين طنّ من المنتجات الزراعية".

وقبل بدء الغزو الروسي لأراضيها في 24 شباط/فبراير، كانت أوكرانيا تصدّر شهريًا حوالي 5 ملايين طنّ من المنتجات الزراعية.

ومنذ بدأت القوات الروسية باجتياح أراضيها أبطأت أوكرانيا وتيرة تصدير الحبوب قبل أن توقفها تمامًا.

ولكون أوكرانيا أحد أكبر منتجي الحبوب ومصدّريها في العالم، زادت الحرب من المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.

لكن منذ أبرمت كييف وموسكو برعاية كلّ من الأمم المتّحدة وتركيا في 22 تمّوز/يوليو اتفاقًا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية، غادرت حوالي 33 سفينة محمّلة بالحبوب الموانئ الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود وعلى متنها حوالي 720 ألف طن، وفقًا للمسؤول الأميركي.

وأوضح المسؤول أنّ مبادرة أخرى برعاية الاتحاد الأوروبي أتاحت تصدير ما بين 2.5 و3 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية عن طريق البرّ، سواء على متن شاحنات أو بواسطة السكك الحديد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعهّد "تكثيف" صادرات الحبوب الأوكرانية قبل حلول فصل الشتاء، نظرًا لأهمية هذه الإمدادات الغذائية للكثير من دول أفريقيا.

وشدّد غوتيريش على أنّه "لا حلّ لأزمة الغذاء العالمية من دون ضمان الوصول العالمي الكامل إلى المنتجات الغذائية الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية".

وضمنت اتفاقية مماثلة لموسكو تصدير منتجاتها من الصادرات الزراعية والأسمدة.

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#روسيا
#صادرات الحبوب الأوكرانية

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"أوبك +" لديها الوسائل لمواجهة تذبذُب السوق النفطيّة 
"أوبك +" لديها الوسائل لمواجهة تذبذُب السوق النفطيّة 

2022-08-22

تراجُع البورصات الأوروبيّة والأميركيّة.. واليورو بأدنى مستوى منذ بدء التداول به
تراجُع البورصات الأوروبيّة والأميركيّة.. واليورو بأدنى مستوى منذ بدء التداول به

2022-08-22

الصين تعزّز حضورها في العراق.. البناء مقابل النفط
الصين تعزّز حضورها في العراق.. البناء مقابل النفط

2022-08-22

الأكثر قراءة

الإمارات: رفض استئناف فداء كيوان على حكم بحبسها المؤبد

الإمارات: رفض استئناف فداء كيوان على حكم بحبسها المؤبد

2022-08-23
وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

2022-08-23
الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

2022-08-23
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

2022-08-23
حالة الطقس: حار نهارا ومعتدل ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ومعتدل ليلا

2022-08-23