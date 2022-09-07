الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار

هبط الجنيه الإسترليني اليوم، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته منذ العام 1985 مقابل الدولار، وذلك على خلفية مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركودا من جراء التضخم الجامح.

وفي مؤشر إلى حجم المهمة الملقاة على كاهل ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لإنعاش الاقتصاد، تراجع الجنيه الإسترليني قرابة الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش بنسبة 0,83% ليصل إلى 1,1424 في مقابل الدولار بعدما وصل إلى 1,1406 دولارات وهو أدنى مستوى له منذ 37 عاما.

ويهدد الارتفاع الكبير في أسعار الغاز من جراء الحرب في أوكرانيا في إغراق المملكة المتحدة في ركود بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا.