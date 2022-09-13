  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

مصر: البنك المركزيّ يحذّر من التعامل بالعملات المشفّرة

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 23:50

مصر: البنك المركزيّ يحذّر من التعامل بالعملات المشفّرة
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

حذر البنك المركزي المصري مما أسماها ظاهرة تداول العملات المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة محليا.

وقال المركزي المصري في بيان، الثلاثاء، إنه "يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها، تذبذب قيمتها واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية".

وذكر أن العملات المشفرة، طالما غير صادرة عن البنك المركزي المصري، أو أية سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، "فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين".

وارتفعت وتيرة الترويج لتداول العملات المشفرة في مصر مؤخرا، وظهرت إعلانات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعزيز الاستثمار فيها.

وبحسب بيان البنك المركزي، "حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها".

ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين.

بودكاست عرب 48

#البنك المركزيّ
#العملات المشفّرة
#مصر

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تباطؤ التضخم الأميركي بعكس التوقعات في آب
تباطؤ التضخم الأميركي بعكس التوقعات في آب

2022-09-13

كيف ستنعكس جنازة الملكة إليزابيث على إجمالي الناتج الداخلي البريطاني؟
كيف ستنعكس جنازة الملكة إليزابيث على إجمالي الناتج الداخلي البريطاني؟

2022-09-12

البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة وكبيرة في معدلات الفائدة
البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة وكبيرة في معدلات الفائدة

2022-09-11

الأكثر قراءة

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع "الإرهاب" وتحريض على العنف

2022-09-12
اجتماع ثلاثي بين مركبات المشتركة.. دون اتفاق

اجتماع ثلاثي بين مركبات المشتركة.. دون اتفاق

2022-09-12
سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

2022-09-12
اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

2022-09-12

"منظمات الهيكل" تطالب السماح بالنفخ بالبوق بالأقصى

2022-09-12